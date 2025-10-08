Украинские журналисты травят священников УПЦ

На Украине теперь нельзя молиться даже дома. Местные СМИ целый год вели скрытую слежку за настоятелем православного храма Святой Троицы, который силовики захватили в пользу раскольнической ПЦУ. Именно поэтому священник принимал верующих в своей квартире.

Журналисты ворвались в подъезд, где проходила молитва, и на всю страну объявили адреса простых молящихся. Верующих назвали «убийцами» и «агентами ФСБ».

Ранее, 4 октября, в Ровенской области захватили храм Украинской православной церкви. По данным СМИ, захватчики срезали замки на дверях, чтобы войти в здание. На месте присутствовали полицейские, которые не препятствовали действиям и при этом не позволяли прихожанам УПЦ попасть в храм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.