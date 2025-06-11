Киевский режим лишил священников УПЦ права на бронь

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Украинской православной церкви не сохранили защиту от призыва

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Представители самой большой церкви на Украине начнут попадать под мобилизацию.

Киев собрался отправить на фронт священников канонической Украинской православной церкви

УПЦ лишили права на бронь от мобилизации в новом перечне религиозных организаций от ВСУ. Причем, защиту от призыва сохранили почти всем: и раскольнической ПЦУ, и даже самым небольшим и одиозным сектам.

В армию теперь начнут попадать только представители самой большой церкви на Украине. В УПЦ сразу же отметили настоящую цель такой откровенной дискриминации — под угрозой смерти на фронте заставить священников переходить в ПЦУ.

И это далеко не первые нападки на каноническую церковь со стороны Киева. Раскольники вместе с националистами неоднократно грабили и захватывали храмы УПЦ по всей Украине, а также избивали верующих и священников.

Тема:
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