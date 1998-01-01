Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году

Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в отечественных СМИ, сообщает ТАСС. Имя российского президента суммарно появлялось в медиа 3 694 852 раза. Вторым стал глава правительства — более 626 тысяч упоминаний, на третьем месте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с 333 962 упоминаниями.

Очень близко к Пескову в медиарейтинге расположился Сергей Собянин. Имя мэра Москвы появлялось в СМИ 333 371 раз. Пятерку замыкает глава МИД России Сергей Лавров.

Рейтинг был сформирован на основе системы «Медиалогия», которая анализирует упоминания той или иной персоны на телевидении, по радио, в газетах, журналах, информагентствах и в интернете.

Ранее Пятый канал сообщал о лидере рейтинга Forbes.