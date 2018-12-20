Филипп Киркоров признался, что устал работать

Певец Филипп Киркоров признался, что между записью нового альбома и отпуском он всегда выбирает работу, а потом изнемогает от усталости. Об этом пишут Дни.ру.

По словам Киркорова, ему постоянно кажется, что если он уедет отдыхать, то пропустит что-то важное. По этой причине у артиста совсем не остается времени на личную жизнь и для простых жизненных радостей вроде прогулок по красивому парку.

— Время, к сожалению, течет очень быстро, — расстраивается певец.

Однако на новогодние праздники он обычно старается взять паузу и уделить время домашним посиделкам с детьми, либо берет их с собой на выступления, если таковых в начале января все же не избежать.

Ранее Пятый канал сообщал, что Филипп Киркоров смутил своим экстравагантным образом гостей кинопремьеры «Елки Последние».