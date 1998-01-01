С января в Москве подорожает проезд в общественном транспорте

Власти Москвы сообщили об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Так, начиная со 2 января 2019 года одна поездка по карте «Тройка» станет дороже на два рубля и составит 38 рублей. Стоимость проездного «Единый» вырастет почти на 150 рублей — в новом году за 60 поездок надо будет заплатить 1900 рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Поднимется цена и на тариф «90 минут» — до 59 рублей. Кроме того, перестанут продавать «Единый» билет на 20 и 40 поездок и сроком на семь суток. Пассажиры смогут заменить эти проездные на билет «Кошелек» карты «Тройка» или на «Единый» на 60 поездок.

Как пояснили в департаменте, рост стоимости проезда напрямую связан с увеличением цен на топливо и электроэнергию.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что ведущие сотовые операторы предупредили своих клиентов об увеличении цен на услуги связи и мобильного интернета с января 2019 года.