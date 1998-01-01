Видео: Магистральный газопровод загорелся в Якутии

Серьезное возгорание произошло на на 221-м километре магистрального газопровода в 50-60 километрах от поселка Маган в Якутии. Пожар возник сразу после мощного прорыва. По информации ТАСС, Министерство ЖКХ и энергетики Якутии рассказало, что ЧП произошло 22 декабря в 8:30 утра по местному времени (2:30 по московскому времени — прим.ред.).

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Также выясняются обстоятельства произошедшего. Подача газа в дома в связи с происшествием не прекращена. На данный момент специалисты локализовали участок газопровода от 250 до 231 километра. Информация о пострадавших не поступала.

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