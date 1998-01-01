Американцы надеются, что WADA снова лишит статуса РУСАДА

, 12:17 21

Вопрос о статусе Российского антидопингового агентства будет обсуждаться на исполкоме организации в середине января.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 237

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что WADA снова лишит статуса РУСАДА, признав его несоответствующим кодексу организации. Так Тайгарт прокомментировал сообщение о том, что эксперты WADA не смогли получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

— Сюрприз, кто-то шокирован этим? Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то усвоило урок и немедленно объявит РУСАДА несоответствующим кодексу организации. Все остальное — просто еще один удар ножом в спину «чистых» спортсменов, —  цитирует американца РИА Новости.

По условиям восстановления полноправного статуса РУСАДА, которое произошло 20 сентября, Россия должна до 31 декабря предоставить экспертам WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Однако в пятницу, 21 декабря организация сообщила, что не смогла завершить миссию, так как выяснилось, что оборудование, которое используют эксперты WADA, должно быть сертифицировано в соответствии с российскими законами. Вопрос о статусе РУСАДА будет обсуждаться на исполкоме Всемирного антидопингового агентства 14–15 января.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря еще раз опроверг тезис об использовании в России запрещенных веществ на государственном уровне и заявил, что в стране проделана «колоссальная» работа по борьбе с допингом, однако проблема до конца не решена.

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