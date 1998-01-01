Американцы надеются, что WADA снова лишит статуса РУСАДА

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что WADA снова лишит статуса РУСАДА, признав его несоответствующим кодексу организации. Так Тайгарт прокомментировал сообщение о том, что эксперты WADA не смогли получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

— Сюрприз, кто-то шокирован этим? Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то усвоило урок и немедленно объявит РУСАДА несоответствующим кодексу организации. Все остальное — просто еще один удар ножом в спину «чистых» спортсменов, — цитирует американца РИА Новости.

По условиям восстановления полноправного статуса РУСАДА, которое произошло 20 сентября, Россия должна до 31 декабря предоставить экспертам WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Однако в пятницу, 21 декабря организация сообщила, что не смогла завершить миссию, так как выяснилось, что оборудование, которое используют эксперты WADA, должно быть сертифицировано в соответствии с российскими законами. Вопрос о статусе РУСАДА будет обсуждаться на исполкоме Всемирного антидопингового агентства 14–15 января.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря еще раз опроверг тезис об использовании в России запрещенных веществ на государственном уровне и заявил, что в стране проделана «колоссальная» работа по борьбе с допингом, однако проблема до конца не решена.