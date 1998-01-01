Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена

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Президент России отметил, что нашей стране пытаются навязать тезис о том, что применение запрещенных вещество было на государственном уровне, однако это не так.

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39 Допинговый скандал 236

Россия проделала колоссальную работу по борьбе с допингом, но проблема до конца не решена. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

— Во-первых, в значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась, — цитирует ТАСС Путина. — Потому что применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне, но это не так, этого никогда не было и никогда не будет. Работа по борьбе с допингом проведена колоссальная, но проблема до конца не решена.

В октябре президент России Владимир Путин, выступая в Ульяновске перед участниками форума «Россия — спортивная держава», заявил, что в стране будет создана лучшая антидопинговая система.

В сентябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах после допингового скандала, связанного с расследованием комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39
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