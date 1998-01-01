Президент поздравил с юбилеем театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Владимир Путин поздравил коллектив и поклонников Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко со 100-летним юбилеем.

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В телеграмме президента говорится, что история «одного из ведущих музыкальных театров страны» тесно связана с именами выдающихся актеров, режиссеров, певцов, дирижеров и педагогов, которые «заложили традиции служения отечественной культуре» и по сей день продолжают определять многогранное творчество коллектива.

— Важно, что, сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, вы открыты для новаторских проектов и смелых художественных экспериментов, активно участвуете в престижных музыкальных, оперных, хореографических фестивалях, радуете публику великолепным мастерством артистов и громкими премьерами, — говорится в поздравительном послании Владимира Путина.

Ранее Пятый канал рассказывал о самой необычной за 100-летнюю историю Театра Станиславского премьере.