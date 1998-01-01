Астролог дал предсказание на последнюю неделю 2018 года для всех знаков зодиака

, 17:03 Эксклюзивное интервью 256

Павсекакий Богданов объяснил, кому стоит ожидать финансового успеха, а кому удача улыбнется в любви.

Фото: www.globallookpress.com

Астролог Павсекакий Богданов рассказал, чего могут ждать знаки зодиака на последней неделе 2018 года с 24 по 30 декабря.

Овнам стоит задуматься о перемене деятельности — в этом их ждет удача.

— Возможны перемены в делах и работе. Настал период, когда нужно что-то менять на деловой неделе. Это будет самое благоприятное время.

Тельцам стоит всерьез задуматься о здоровье.

— Обратите внимание на хронические заболевания. Это лучший период в году, когда вы можете решать проблемы связанные со здоровьем.

Родившимся под знаком близнецов необходимо будет задуматься о семье в ближайшие семь дней.

— Самый главный девиз недели — семья. Обратите внимание на свою личную жизнь. Проведите большую часть своего времени в семейном кругу.

Ракам грядущая неделя благоволит в финансовой сфере.

— Период финансового благосостояния, период, когда вы можете брать деньги в долг, преумножать их. И вообще в последнюю неделю месяца вам будет сопутствовать удача в финансовых делах.

Представителям огненного семейства львов нелишним будет заняться личной жизнью, чтобы не встречать Новый год в одиночестве.

— Исправьте свои отношения в личной жизни. На последнюю неделю года лучше всего львам заняться формированием личной жизни — ее поиском, устройством. Сделать какое-то предложение, если у вас свободное сердце. Для львов это будет неделя отношений.

Девам же можно не задумываться о делах, а развлечь себя путешествием.

— Не пытайтесь ничего менять в делах, деньгах, здоровье. Собирайте вещи и езжайте в путешествие.

Весам, в свою очередь, звезды благоволят в устройстве финансовых дел и в разрешении долгов.

— Закройте долги. Лучший период, когда часть долгов либо списана, либо погашена вами без проблем. Как финансовые, как в учебе, так и в делах.

Скорпионы могут провести последнюю неделю года в делах амурных.

— Время любви. Не бойтесь признаваться в любви. Не бойтесь заниматься любовью. Именно последня неделя 2018 года будет сопутствовать скорпионам во всем, что будет связано с любовью.

Неожиданные опасности ожидают стрельцов.

— Вас ожидают механические опасности. Не садитесь за руль. Лучше держаться подальше от крупных строек. От рискованных видов техники. И тому подобное. Период малоприятный в плане механики.

Козерогам не стоит бояться больших финансовых свершений — в крупных покупках их ждет удача.

— Совершайте крупные покупки и вам в этом повезет. Это могут быть сделки с недвижимостью, приобретение автомобилей и тому подобное. Потому как, если козероги в последнюю неделю уходящего года приложат максимум сил к чему-то глобальному, то они получат максимальную скидку.

Неделя водолеев будет заполнена яркими эмоциями.

— Получите много эмоций. Это эмоциональная неделя. Не бойтесь ее материализовать в совершив какое-то путешествие за город, какие-то новые ощущения. Получите больше эмоций. И в этом девиз недели! Эмоции!

Наконец, рыбам стоит задуматься о самом важном в жизни человека — семье.

— Вас обязательно последнюю неделю года будут окружать близкие вам люди. Уделите внимание своей родне. Уделите внимание своей семье. И девиз вашей недели это, конечно же, родня.

Ранее Пятый канал публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:42
Пока Собчак просит всех оставить ее в покое, Виторган молча не носит кольцо
17:32
«Стыдно!» — Илон Маск признал превосходство российского ракетного двигателя
17:15
Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол
17:03
Астролог дал предсказание на последнюю неделю 2018 года для всех знаков зодиака
16:49
Серена Уильямс заинтриговала поклонников «сумасшедшими целями» на 2019 год
16:33
Гендиректор «Уралкалия» выразил соболезнования семьям погибших в Соликамске
16:26
Детский омбудсмен проверяет факт отдыха детей брянских чиновников в Турции
16:14
Режиссер Баскова дважды чуть не погибла на Третьем транспортном кольце
16:00
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ
15:48
Торговая война с Китаем может подпортить американцам Рождество
15:46
«Копошатся, ой, в пространстве ихнем»: Шнур в стихах деликатно поддержал Собчак
15:39
Видео: Серьезный пожар в центре Петербурга — слышны мощные хлопки
15:21
Укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии
15:14
Путин реорганизовал Управление по обеспечению коституционных прав
15:06
Губернатор Брянщины раскритиковал чиновников из Клинцов
15:00
Американцы опубликовали видео испытаний противобункерной бомбы
14:53
Четыре человека задержаны по делу о пожаре в Соликамске
14:44
Скончался Лев Бородулин — легенда советской спортивной фотографии
14:38
Кучеров и Ковальчук стали главными звездами дня в НХЛ
14:23
«Город просто космос» — Хабиб Нурмагомедов посетил Петербург

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 дек

«Очень удачный год»: астролог дала предсказания всем знакам зодиака в 2019 году

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама