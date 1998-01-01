Астролог дал предсказание на последнюю неделю 2018 года для всех знаков зодиака

Астролог Павсекакий Богданов рассказал, чего могут ждать знаки зодиака на последней неделе 2018 года с 24 по 30 декабря.

Овнам стоит задуматься о перемене деятельности — в этом их ждет удача.

— Возможны перемены в делах и работе. Настал период, когда нужно что-то менять на деловой неделе. Это будет самое благоприятное время.

Тельцам стоит всерьез задуматься о здоровье.

— Обратите внимание на хронические заболевания. Это лучший период в году, когда вы можете решать проблемы связанные со здоровьем.

Родившимся под знаком близнецов необходимо будет задуматься о семье в ближайшие семь дней.

— Самый главный девиз недели — семья. Обратите внимание на свою личную жизнь. Проведите большую часть своего времени в семейном кругу.

Ракам грядущая неделя благоволит в финансовой сфере.

— Период финансового благосостояния, период, когда вы можете брать деньги в долг, преумножать их. И вообще в последнюю неделю месяца вам будет сопутствовать удача в финансовых делах.

Представителям огненного семейства львов нелишним будет заняться личной жизнью, чтобы не встречать Новый год в одиночестве.

— Исправьте свои отношения в личной жизни. На последнюю неделю года лучше всего львам заняться формированием личной жизни — ее поиском, устройством. Сделать какое-то предложение, если у вас свободное сердце. Для львов это будет неделя отношений.

Девам же можно не задумываться о делах, а развлечь себя путешествием.

— Не пытайтесь ничего менять в делах, деньгах, здоровье. Собирайте вещи и езжайте в путешествие.

Весам, в свою очередь, звезды благоволят в устройстве финансовых дел и в разрешении долгов.

— Закройте долги. Лучший период, когда часть долгов либо списана, либо погашена вами без проблем. Как финансовые, как в учебе, так и в делах.

Скорпионы могут провести последнюю неделю года в делах амурных.

— Время любви. Не бойтесь признаваться в любви. Не бойтесь заниматься любовью. Именно последня неделя 2018 года будет сопутствовать скорпионам во всем, что будет связано с любовью.

Неожиданные опасности ожидают стрельцов.

— Вас ожидают механические опасности. Не садитесь за руль. Лучше держаться подальше от крупных строек. От рискованных видов техники. И тому подобное. Период малоприятный в плане механики.

Козерогам не стоит бояться больших финансовых свершений — в крупных покупках их ждет удача.

— Совершайте крупные покупки и вам в этом повезет. Это могут быть сделки с недвижимостью, приобретение автомобилей и тому подобное. Потому как, если козероги в последнюю неделю уходящего года приложат максимум сил к чему-то глобальному, то они получат максимальную скидку.

Неделя водолеев будет заполнена яркими эмоциями.

— Получите много эмоций. Это эмоциональная неделя. Не бойтесь ее материализовать в совершив какое-то путешествие за город, какие-то новые ощущения. Получите больше эмоций. И в этом девиз недели! Эмоции!

Наконец, рыбам стоит задуматься о самом важном в жизни человека — семье.

— Вас обязательно последнюю неделю года будут окружать близкие вам люди. Уделите внимание своей родне. Уделите внимание своей семье. И девиз вашей недели это, конечно же, родня.

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