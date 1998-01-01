Голливудские звезды раздавали благотворительные обеды в Лос-Анджелесе

Несколько десятков голливудских звезд приняли участие в благотворительной рождественской акции, которая состоялась в пятницу, 21 декабря в одном из районов Лос-Анджелеса. Популярные артисты раздавали бесплатные обеды бездомным. Страждущим на выбор предлагались суп, макароны с курицей, овощи, различные соусы, выпечка и горячие напитки.

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Как пишет KP.RU, помочь нуждающимся пришел американский актер Дэнни Трэхо, известный своими ролями отъявленных негодяев и страшных злодеев. Вместе с ним раздавали горячие обеды Эдвин Ходж, знакомый зрителям по ролям в фильмах «Неуловимые», «Судная ночь» и множеству сериалов, а также Джоф Стульц, сыгравший майора Уолтера Шермана в телесериале «Искатель»,

Некоторые звезды пришли на рождественский ужин вместе с семьями, как, например Гарри Хэмлин известный по ролям в сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Безумцы» и «Раш» — он появился в сопровождении супруги Лизы Ринны и дочерей Амелии и Делилы. Участвовал в благотворительной акции и шотландский актер Кевин Маккидд, сыгравший доктора Оуэна Ханта в сериале «Анатомия страсти», а также Луция Ворена из телешоу «Рим».

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