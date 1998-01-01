На Камчатке готовятся встретить сильный циклон

В Петропавловске-Камчатском готовятся к встрече мощного циклона — дорожные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что столицу Камчатки засыплет снегом уже 25 декабря, сообщает ТАСС.

Циклон, который добавит работы петропавловским коммунальщикам, надвигается со стороны Тихого океана. Погода ухудшится уже в ночь на вторник, а к утру 25 числа ожидается ливневый снег, ветер 7-8 метров в секунду с порывами до 16. На этом погодные опасности для Камчатки не заканчиваются — региональный лавинный центр предупреждает, что высока вероятность схода лавин, в том числе и в районе Петропавловска-Камчатского.

Ранее Пятый канал уже сообщал о мощном циклоне, накрывшем Камчатку. Это случилось 18 декабря, тогда из-за сильного ветра и снега закрылся аэропорт Елизово.