На Камчатке готовятся встретить сильный циклон

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Коммунальные службы Петропавловска-Камчатского приведены в состояние повышенной готовности.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3439

В Петропавловске-Камчатском готовятся к встрече мощного циклона — дорожные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что столицу Камчатки засыплет снегом уже 25 декабря, сообщает ТАСС.

Циклон, который добавит работы петропавловским коммунальщикам, надвигается со стороны Тихого океана. Погода ухудшится уже в ночь на вторник, а к утру 25 числа ожидается ливневый снег, ветер 7-8 метров в секунду с порывами до 16. На этом погодные опасности для Камчатки не заканчиваются — региональный лавинный центр предупреждает, что высока вероятность схода лавин, в том числе и в районе Петропавловска-Камчатского.

Ранее Пятый канал уже сообщал о мощном циклоне, накрывшем Камчатку. Это случилось 18 декабря, тогда из-за сильного ветра и снега закрылся аэропорт Елизово.

 

Тема:
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