Почетный член ФИДЕ Дубов умер от переохлаждения в Москве

Московские врачи не смогли спаси жизнь математика и почетного члена Международной шахматной федерации Эдуарда Дубова, который был госпитализирован с переохлаждением.

Как стало известно Пятому каналу, Дубова доставили в больницу в районе Теплый Стан утром 22 декабря, предварительно — в нетрезвом состоянии. У мужчины диагностировали обморожение конечностей. Несмотря на усилия медиков, ученый скончался в реанимации 23 декабря.

Эдуард Дубов — математик, член Московского математического общества. Ученый внес весомый вклад в развитие советских шахмат — при нем была принята система коэффициентов. Дубов занимал пост президента Шахматной федерации Москвы в 1990-е, являлся почетным членом Международной шахматной федерации, арбитром.

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