Дудь назвал своего героя года

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Главный интервьюер российского YouTube стал участником комедийного шоу Александра Гудкова «Лига плохих шуток».

Фото: instagram @yurydud

Главными героями шоу Александра Гудкова «Лига плохих шуток» стали фронтмен группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин и ведущий своего проекта «вДудь» Юрий Дудь.

В начале предпраздничного выпуска оппоненты обменялись любезностями. Дудь назвал Прусикина открытием года за успех на музыкальном поприще.

— Нет, дружище, давай на чистоту. Ты герой года, — заявил Юрий.

Музыкант, в свою очередь, поздравил Дудя с «хорошими, а иногда даже отличными» интервью.

Само шоу Гудкова основано на следующих правилах: участники по очереди рассказывают друг другу заготовленные шутки про российских знаменитостей. Если оппонент засмеялся, что «шутник» получает балл. На этот раз победителем комедийного спарринга оказался Юрий Дудь.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Дудя «прожарили» на телевизионном шоу.

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