Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Юрия Дудя*

В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя* началось уголовное преследование в России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом 38-летний Юрий Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента», — проинформировало ведомство.

По данным прокуратуры, Дудь дважды проигнорировал требования законодательства России и продолжал делать публикации в Сети без пометки о своем статусе на территории РФ.

Результаты проверки ведомства были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании блогера по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Процесс находится на контроле прокуратуры столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом. Условия для приобретения такого не самого завидного статуса объяснил представитель Минюста, когда комментировал изменения в законе об иностранных агентах.

* — признан в РФ иноагентом