Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Юрия Дудя*

Блогер дважды в течение года нарушил порядок деятельности иноагента.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя* началось уголовное преследование в России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.
«Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом 38-летний Юрий Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента», — проинформировало ведомство.
По данным прокуратуры, Дудь дважды проигнорировал требования законодательства России и продолжал делать публикации в Сети без пометки о своем статусе на территории РФ.
Результаты проверки ведомства были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании блогера по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
Процесс находится на контроле прокуратуры столицы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком случае инопланетянин будет признан иноагентом. Условия для приобретения такого не самого завидного статуса объяснил представитель Минюста, когда комментировал изменения в законе об иностранных агентах.
* — признан в РФ иноагентом
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