Лефортовский суд провел беседу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Глава Лиги безопасного интернета требует компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

Лефортовский суд провел беседу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
Юрий Дудь

Лефортовский районный суд Москвы провел беседу по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к предпринимателю и дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* о защите чести и достоинства. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Адвокат Лебедева в беседе с 5-tv.ru сказал о возможности пойти на мировое соглашение. Однако дизайнер не намерен выплачивать десять миллионов рублей, которые заявлены в иске Мизулиной.

Адвокат также подчеркнул, что Лебедев в интервью Дудю не оскорблял Мизулину. Дизайнер лишь выдвинул претензии к общественной деятельности Лиги безопасного интернета.

При этом адвокат Юрия Дудя не стал комментировать ситуацию.

Суд назначил рассмотрение дела по существу на 4 октября, заседание состоится в девять часов утра по московскому времени.

В начале сентября Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю. Причиной стало интервью дизайнера, в котором он раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и приравнял ее к «инфотерроризму».

Глава организации потребовала возместить моральный вред в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги Мизулина намерена направить на помощь семьям бойцов СВО. Позже Лебедев извинился перед ней, но подчеркнул, что продолжит борьбу с ее общественной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд назначил журналисту Юрию Дудю штраф в размере 40 тысяч рублей. В апреле 2022 года Минюст добавил блогера в список иностранных агентов.

* — внесен в реестр иностранных агентов

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