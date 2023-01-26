«Душнила»: за что блогер Артемий Лебедев невзлюбил Юрия Дудя*

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал интервью Юрия Дудя* за «душноту»

«Душнила»: за что блогер Артемий Лебедев невзлюбил Юрия Дудя*

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Тема:
Юрий Дудь

Почему Лебедеву не понравилось интервью сбежавшего из России коллеги?

Российский блогер Артемий Лебедев обрушился с критикой на своего коллегу Юрия Дудя* за его последнее интервью. Об этом он рассказал в своем блоге.

По его мнению, разговор с телеведущим и актером Оскаром Кучерой оказалось слишком «душным». А то, что само видео набрало такое огромное количество просмотров, можно объяснить тем, что многим россиянам было просто очень важно услышать мнение Кучеры по поводу ситуации в мире.

«Я думаю, что это те самые люди, которые просто устали от душноты, которую у Дудя* на канале развели, потому что все приходят и рассказывают, как *** (все ужасно — Прим. ред.), как надо покаяться, как мы вообще виноваты и как вообще назад жизнь не вернуть, а нужно просто куда-то деться», — говорит Лебедев.

Кстати, в интервью Кучера высказался в поддержку спецоперации на Украине.

Сам Артемий Лебедев летом 2022 года начал получать в свой адрес смертельные угрозы. Пожелания смерти начали приходить после поездки Лебедева в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область. В своей поездке он также посетил Мариуполь, Мелитополь и Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лебедев откровенно высказался о чувствах, которые в нем вызывает Собчак.

* — внесен в реестр СМИ-иноагентов

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