Против Дудя* возбудили административное дело

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

В отношении Дудя возбудили административное дело по статье об иноагентах

Юрий Дудь* вновь нарушил закон о деятельности иноагентов

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Юрий Дудь

Журналист обязан заплатить штраф до 50 тысяч рублей.

Таганский суд Москвы вновь привлек блогера и журналиста Юрия Дудя* к административной ответственности за нарушение закона об иногентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Привлекаемое лицо: Дудь Ю. А. Назначено судебное заседание на 27.12», — говорится в карточке дела.

Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За последние три месяца на Дудя* было заведено несколько административных дел и назначено несколько штрафов. Последние были связаны с интервью, которое журналист брал у дизайнера Артемия Лебедева.

Блогер не указал в материале информацию о своем статусе иноагента. Позже на него и его оппонента подала иск глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Причиной стали слова дизайнера, в которых он назвал деятельность лиги «инфотерроризмом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ. Причиной штрафа были публикации музыканта в социальных сетях, в них он критиков СВО. Однако свою вину Алексеев не признал.

* — внесен в реестр СМИ-иноагентов

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