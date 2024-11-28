Против Дудя* возбудили административное дело
В отношении Дудя возбудили административное дело по статье об иноагентах
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист обязан заплатить штраф до 50 тысяч рублей.
Таганский суд Москвы вновь привлек блогера и журналиста Юрия Дудя* к административной ответственности за нарушение закона об иногентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Привлекаемое лицо: Дудь Ю. А. Назначено судебное заседание на 27.12», — говорится в карточке дела.
Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За последние три месяца на Дудя* было заведено несколько административных дел и назначено несколько штрафов. Последние были связаны с интервью, которое журналист брал у дизайнера Артемия Лебедева.
Блогер не указал в материале информацию о своем статусе иноагента. Позже на него и его оппонента подала иск глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Причиной стали слова дизайнера, в которых он назвал деятельность лиги «инфотерроризмом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ. Причиной штрафа были публикации музыканта в социальных сетях, в них он критиков СВО. Однако свою вину Алексеев не признал.
* — внесен в реестр СМИ-иноагентов
- 12 окт
- В отношении Дудя* возбудили административное дело после интервью с Лебедевым
- 19 сент
- Лефортовский суд провел беседу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
- 8 авг
- Суд назначил журналисту Юрию Дудю* штраф в размере 40 тысяч рублей
- 26 янв
- «Душнила»: за что блогер Артемий Лебедев невзлюбил Юрия Дудя*
- 12 июл
- Суд признал Дудя* виновным в ЛГБТ-пропаганде и присудил штраф в 120 тысяч рублей
- 7 июн
- Юрий Дудь* подал административный иск к Минюсту России
- 15 апр
- Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя
- 20 окт
- Юрия Дудя признали виновным по делу о пропаганде наркотиков
- 19 окт
- Гаркалин обвинил фильм «Ширли-мырли» в срыве его карьеры в серьезном кино
- 24 авг
- Составлен рейтинг самых богатых видеоблогеров страны
86%
2.95 113.09
2.60
Нашли ошибку?