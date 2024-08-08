Суд назначил журналисту Юрию Дудю* штраф в размере 40 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы назначил журналисту Юрию Дудю* административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщил из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Уточняется, что Дудя признали виновным в рамках четвертой статьи КоАП РФ 19.34 («Нарушение порядка деятельности иноагента»)

В апреле 2022 года Минюст добавил Юрия Дудя в список иностранных агентов. Уже 7 июня блогер подал иск к ведомству, что не был должным образом уведомлен. Суд иск отклонил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд назначил Марии Певчих* штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Журналистка является соратником скандального политического блогера.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — внесен в реестр иностранных агентов

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

*** — внесен в реестр иностранных агентов и перечень террористов и экстремистов