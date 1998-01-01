Французский политик, депутат Европарлмаента Жан-Мари Ле Пен в интервью Пятому каналу рассказал о своем видении причин появления в стране такого масштабного протестного движения.

— Я считаю, что движение «желтых жилетов» — это очень серьезное, глубокое движение, которое показывает неудовлетворенность ситуацией в социальной сфере, которая только ухудшается. Поскольку то, что получает народ и стоимость жизни сегодня — это две большие разницы. Сегодня действительно многие находятся в очень тяжелом материальном положении, не имеющим ничего общего с тем, каким это положение было еще совсем недавно. И вы понимаете, люди прекрасно помнят, что еще недавно было гораздо лучше. Конечно, такое положение дел не только во Франции, но и во всей Европе, особенно это касается пенсионеров, а также людей, у которых небольшие зарплаты. Поэтому это движение и возникло, и охватило всю Францию, — подчеркнул Жан-Мари Ле Пен.

При этом политик отметил, что организация протестов под знаком «желтых жилетов» — это была, по сути, гениальная идея, так как желтые жилеты по французским законам обязаны иметь все автомобилисты. Таким образом, любой желающий в удобное для себя время мог спокойно присоединиться к протестным акциям.

— Особенно удачна из униформа — желтые жилеты, они же есть у всех автомобилистов, они обязательно должны быть в автомобиле. Вот и получается, что у всех есть желтые жилеты. Это гениальная идея — сделать именно движение «желтых жилетов». При этом требования «желтых жилетов» довольно разнообразные, но в любом случае, объединяются они против власти, в частности, против Макрона, который на сегодняшний день потерял все свои позиции. Несмотря на свой возраст, или, напротив, из-за своего возраста. И он, конечно, совсем не справляется с ситуацией, — считает политик с более чем полувековым стажем.

Говоря о действующем президенте, Жан-Мари Ле Пен выражает опасения по поводу непопулярности Макрона у граждан Франции и, напротив, сильных позиций президента в парламенте.

— Да, по последним опросам популярность Макрона ниже 20%, а он всего-то 18 месяцев у власти. И при этом в парламенте у него большинство. Все это, конечно, довольно опасно. Мне кажется, что Макрону не хватает харизмы, он не впечатляет людей. Он, возможно, хороший предприниматель, но до главы государства он не дотягивает.

Ранее Пятый канал опубликовал большое интервью, в котором известный политик Жан-Мари Ле Пен размышляет о своей жизни, а также о будущем Западной и Восточной Европы в свете огромного притока мигрантов из мусульманских стран.