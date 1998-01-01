Силуанов заявил о нарушении Белоруссией таможенного режима с Россией

Вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов завил о периодических нарушениях таможенного режима, которые происходят по вине Белоруссии. Министр напомнил белорусской стороне, что государства являются союзниками, однако доверие в последнее время было утрачено.

По его словам, из соседнего государства в РФ нелегально попадают санкционные и подакцизные товары.

— Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты — наши рынки заполняют, — заявил Силуанов.

Министр также отметил, что Минск соблюдает не все условия союзного договора с Россией, который предусматривал создание единой таможенной, налоговой и экономической систем. В качестве примера Силуанов привел отсутствие единой валюты Белоруссии и России.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении президента Александра Лукашенко, который назвал Россию ключевым партнером.