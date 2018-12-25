Раненная из травматического оружия сотрудница центра восточной медицины рассказала 78.ru о стрелявшем в нее пациенте. По ее словам, мужчина жаловался на подавленное состояние и отсутствие сна, но при этом не выглядел ослабленным. Женщина добавила, что ранее он уже был у нее на процедурах, однако конфликтов между ними не было. Пострадавшая отметила, что после оказания помощи чувствует себя нормально.

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Расследование ведется по статье о покушении на убийство. По данным следствия, посетитель пришел в центр восточной медицины по предварительной записи по телефону для прохождения процедуры иглоукалывания.

Когда врач готовила его к процедуре, посетитель несколько раз выстрелил в нее из двух травматических пистолетов и ранил в живот. Женщине удалось убежать, а стрелок свел счеты с жизнью на месте.

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