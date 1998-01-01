В сирийском Алеппо показали ход восстановления школ и больниц

В сирийском Алеппо продолжается разбор завалов, который остался после войны. Целые районы после обстрелов превратились в руины.

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Один из них был оплотом боевиков, там разрушения наиболее сильные. Вдобавок террористы, отступая, буквально напичкали развалины минами и растяжками. После того, как их обезвредили саперы, рабочие за несколько месяцев вывезли с улиц тысячи сожженных автомобилей и миллионы кубометров металла и бетона. А на месте построили жизненно важные объекты — школы и больницы.

— Эти кабинеты были полностью уничтожены, мы почти три месяца делали капитальный ремонт, сейчас они еще лучше выглядят, чем до войны. Здесь будет стоматологический, этот терапевта, а вот тут гинекологический кабинет, — сказал прораб проекта Омар Ахдар.

На полное восстановление Алеппо, как говорят в правительстве Сирии, потребуется несколько лет. Сейчас среди первостепенных объектов — восстановление международного аэропорта.