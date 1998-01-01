Массовое заражение детей гепатитом C в Амурской области проверяют следователи

, 5:01 Репортаж 9

26 декабря появилась информация о том, что якобы после лечения в Областной детской клинической больнице 26 детей заболели гепатитом C.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

В Амурской области 26 детей заболели гепатитом С. Всем им делали переливание крови в Областной детской клинической больнице. Но весь ужас этой истории в том, что зараженные и так онкобольные, чьи организмы ослаблены, для кого обычный насморк может стать смертельным. А тут гепатит. Заведено уголовное дело — его первые результаты.

Эксклюзивное интервью. Вероятнее всего, рассказ Ксении Федоренко ляжет в основу уголовного дела. Она уверена, что видела момент, когда ее дочь в отделении гематологии детской больницы заразили гепатитом С. Ксения уже тогда начала бить тревогу, но еще не представляла, насколько серьезными будут последствия.

— При сдаче крови передо мной стоял человек, который как выяснили, болеет гепатитом. Я сказала, чтобы поменяли перчатки. Она сказала: «Зачем? Я их протерла спиртом. Зачем их менять?» — рассказала мама заразившегося ребенка Ксения Федоренко.

Судя по всему, это был не первый и не последний случай. Врачи постарались сделать все, чтобы скандал не вышел за пределы вот этой больницы. Медики намекнули родителям — об этом лучше не распространяться, иначе в будущем в медучреждении особо разговорчивые будут на особом контроле. Теперь члены семей, в которых ребенок заразился гепатитом, соглашаются на интервью только при условии полной анонимности, нам пришлось изменить даже голос интервьюера.

— Последнее общение с главврачом состоялось буквально вчера. Он там заявил следующее: «Все эти СМИ нам будут только вредить». Фактически идет шантаж и вынуждение к какой-то лояльности во всей этой истории, — рассказал мужчина.

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На данный момент в списке зараженных 26 человек. Практически все — дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Среди них есть семимесячный ребенок. Теперь всем им угрожает цирроз печени. Сначала люди жаловались по телефону, потом письменно: главврачу больницы и в местный Минздрав, но ни помощи, ни даже извинений добиться так и не удалось. Врачи даже обвинили самих родителей.

— В разное время они проходили лечение в гематологическом отделении. Но не все. Не всем только переливали кровь. Винить только станцию переливания крови было бы опрометчиво. Но проблема замалчивается, — сообщил депутат Законодательного собрания Приамурья Сергей Труш.

Как вышло, что вместо лечения болезней, дети в медучреждении получают новые? Андрей Субботин, министр здравоохранения области, отвечать не торопится. Несмотря на то, что уже зарегистрировано почти три десятка случаев заражения гепатитом, чиновник уверяет «у нас все под контролем».

— Я не знаю, где вы взяли эти цифры. На сегодня мы работаем с Роспотребнадзором по гематологическому отделению. Те цифры, которые сейчас назвали, не соответствуют действительности. Ситуация сегодня прорабатывается в рабочем порядке, — ответил Субботин.

В позитивные высказывания в Следственном комитете не верят. Правоохранители информацию о массовом заражении проверили и возбудили уголовное дело

— Было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В настоящее время следствием устанавливаются все причины произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Все же до конца не выяснено, в процессе какой процедуры маленьких пациентов заражали гепатитом. Возможно, проблема не решена до сих пор, и все, кто сейчас находится на лечении в больнице, рискуют здоровьем.

Ксении Федоренко пришлось уехать из Благовещенска в Петербург, лечить дочь теперь она будет в Северной столице — врачам в своем городе она больше не доверяет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Следственном комитете России создали специальный отдел, который будет заниматься правонарушениями, связанными с лечением людей.

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