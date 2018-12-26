«Точно озабочена»: поклонники Глюкозы оценили фото певицы в нижнем белье

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Глюкоза опубликовала в Instagram очередной откровенный снимок.

Фото: Instagram @chistyakova_ionova

Певица Глюкоза опубликовала в Instagram новый довольно смелый снимок. На фото, которое артистка выбрала для соцсети, она облачена лишь в нижнее белье и высокие лаковые ботфорты, подчеркивающие сексуальность образа.

Однако поклонники певицы не оценили стараний своей любимицы и набросились на Глюкозу с критикой. По их мнению, в последнее время артистка «перебарщивает с раздеванием на камеру», в связи с чем у многих складывается впечатление, что у нее появились большие проблемы с сексуальной жизнью.

 
 
 
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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

— Впечатление такое, что Наталья сексуально озабочена. Каждое фото говорит об этом, — написала в комментариях под публикацией одна из поклонниц певицы.

— Кажется, сейчас в шоу-бизнесе объявили конкурс под названием «Женщина облегченного поведения», — добавил другой пользователь.

Однако традиционно нашлись и те, кто вступился за артистку, назвав ее «роскошной женщиной».

Ранее Пятый канал сообщал, что в последний месяц Глюкоза не устает «радовать» поклонников провокационными снимками и поведением. В начале декабря певица рассказала, как ходила на курсы сексуального мастерства, а две недели назад «признала» себя секс-символом.   

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