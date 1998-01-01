Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января

, 11:59 30

Депутат подчеркнул, что собирается провести новогоднюю ночь без алкоголя.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернаторам всей страны встретить 1 января утренней зарядкой с обществом трезвенников. Об оригинальном предложении парламентария сообщает агентство «Москва».

— Я считаю, что все губернаторы первого числа должны выходить на зарядку вместе с обществом трезвенников. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля! — стихами комментирует Милонов.

Также депутат объяснил, что в Новый Год собирается поучаствовать в крестном ходу за трезвость, который пройдет по территории Александро-Невской лавры. По мнению парламентария, именно в праздники надо устраивать антиалкогольные акции.

Ранее Пятый канал рассказывал о еще одной идее Милонова. Депутат предлагал проводить шоу «Дом-2» на ядерном полигоне на Новой Земле.

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