Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернаторам всей страны встретить 1 января утренней зарядкой с обществом трезвенников. Об оригинальном предложении парламентария сообщает агентство «Москва».

— Я считаю, что все губернаторы первого числа должны выходить на зарядку вместе с обществом трезвенников. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля! — стихами комментирует Милонов.

Также депутат объяснил, что в Новый Год собирается поучаствовать в крестном ходу за трезвость, который пройдет по территории Александро-Невской лавры. По мнению парламентария, именно в праздники надо устраивать антиалкогольные акции.

Ранее Пятый канал рассказывал о еще одной идее Милонова. Депутат предлагал проводить шоу «Дом-2» на ядерном полигоне на Новой Земле.