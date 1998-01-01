Милонов предложил губернаторам выйти на зарядку 1 января

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернаторам всей страны встретить 1 января утренней зарядкой с обществом трезвенников. Об оригинальном предложении парламентария сообщает агентство «Москва».
Также депутат объяснил, что в Новый Год собирается поучаствовать в крестном ходу за трезвость, который пройдет по территории Александро-Невской лавры. По мнению парламентария, именно в праздники надо устраивать антиалкогольные акции.
Ранее Пятый канал рассказывал о еще одной идее Милонова. Депутат предлагал проводить шоу «Дом-2» на ядерном полигоне на Новой Земле.