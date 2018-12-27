Вид на жительство в России для иностранцев предложили сделать бессрочным

В Министерстве внутренних дел предложили ввести бессрочный вид на жительство для иностранных граждан, пишут «Известия».

В миграционном управлении ведомства заявили о начале разработки соответствующего законопроекта. Сейчас для получения вида на жительство гражданин другого государства должен прожить в России не менее одного года по разрешению на временное проживание. Сам вид на жительство выдается иностранцу на пять лет, а продлевать его нужно за два месяца до окончания срока.

В МВД отметили, что иностранцы просто забывают о необходимости продлевать вид на жительство вовремя, и предложили упростить процедуру. В ведомстве отметили, что это потребует изменений в сфере налогов и сборов. Как ожидается, обсуждение инициативы состоится после новогодних праздников.

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