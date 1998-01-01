«Бармаглот» в деле: Создатели «Черного Зеркала» анонсировали новый эпизод

Создатели сериала «Черное Зеркало» порадовали фанатов под Новый год и выложили трейлер нового эпизода, сообщает телеканал «360». Серия будет называться «Bandersnatch» — в честь персонажа Льюсиа Кэррола, которого на русский переводят как «Бармаглот».

Сюжет новой картины будет строиться вокруг истории молодого программиста, который разрабатывает игру «Бармаглот». Действие будет разворачиваться в 1984 году. В стиле «Черного зеркала» грань между виртуальным миром и реальностью будет постепенно стираться, и это приведет к большим последствиям.

Режиссером очередной серии станет Дэвид Слэйд, известный по своим работам в сериалах «Ганнибал» и «Американские боги». Премьера «Бармаглота» состоится 28 декабря.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Netflix собирается снимать новый сериал о Шерлоке Холмсе.