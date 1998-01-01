Непогода в России привела к пробкам и массовым ДТП

Петербург оказался во власти непогоды. Метель буквально парализовала город — пешеходы с трудом пробираются по заметенным тротуаром, а водители из-за множества аварий стоят в пробках. На дороги вышли сотни снегоуборочных машин. Но справиться с ситуацией пока не удается. Настоящая русская зима сейчас не только в Северной столице.

Кого-то затопило снегом, кого-то завалило. Не стихийное бедствие, конечно, но переполох метель, накрывшая Петербург, устроила. Да еще какой. Десятки аварий и огромные пробки. На автомобилистах погода отыгралась в первую очередь. Центр города. Рядом с Дворцовой площадью выстроился «паровозик» из десяти машин. Здесь — ситуация похожая, тоже массовая авария. А вот и трамвай природным капризам не угодил. Сошел с рельсов и едва не остался без колес. И так по всему городу

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За несколько часов город буквально завалило снегом. Сейчас метель прекратилась и на улицы вышла снегоуборочная техника. Почти тысяча единиц. Если понадобиться работать будут всю ночь. Пока справляются. Одни вооружившись лопатами и метлами, расчищают тротуары и пробивают дорогу к метро для пешеходов. Другие разгребают завалы на дорогах. За ночь из города предстоит вывезти сотни тонн снега.

— Весь снег вывозится на снегоплавильные пункты, у нас их сейчас в городе 18. Они готовы принимать 60-70 тысяч кубов в сутки, — рассказывает начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин.

Зима пришла не только в Петербург. В Белгороде метет вторые сутки. До больных через сугробы скорые не могут доехать. Под Саратовом многокилометровые пробки. Огромные фуры застревают прямо на трассе. Приходиться толкать. На Камчатке из-за циклона закрыт аэропорт, а у школьников уже начались каникулы. В Краснодарском крае снега нет. Зато сильно ветрено. Даже аттракционы начинают работать сами по себе.



Впрочем, иностранным туристам, русская зима явно по душе. Кто-то снега вообще видел. А здесь можно и на горке покататься и в снежки поиграть.

Ранее Пятый канал сообщал, что в московских аэропортах из-за снегопада отменили рейсы.