Северо-Курильск остался без света после аварийного отключения электричества

В городе Северо-Курильске днем в субботу, 29 декабря, произошло аварийное отключение электричества. По информации единой дежурной диспетчерской службы город на острове Парамушир у камчатского побережья остается без электроснабжения, социально значимые объекты оснащены резервным питанием. В Северо-Курильске проживает более двух с половиной тысяч человек.

Дополнительные проблемы создает сильный ветер, бушующий в регионе. Из-за него ремонтные бригады не могут приступить к устранению аварии, так как работа на высоте в такую погоду опасна для жизни.

Ранее Пятый канал публиковал видео очевидцев пожара в подмосковном Серпухове.