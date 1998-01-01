Видео: бурятские чиновники зачитали рэп об экономике республики

Сотрудники Министерства экономики Бурятии зачитали рэп о своей работе. Таким образом ведомство приняло участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в Instagram. Флешмоб, который ранее уже поддержало Минспорта, исполнен в поддержку родного языка.

Первым рэп-партию зачитал министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Затем слова песни подхватили его коллеги — председатель Комитета по управлению доходами Владимир Смолин и другие сотрудники министерства.

Чиновники вспомнили про свои заслуги в этом году. В частности, про развитие регионального рынка и сельского хозяйства. Рассказали сотрудники Минэкономики и про исполнение президентской программы «Дальневосточный гектар».

— Чтобы экономику поднять, надо буряадаар (прим. ред. деньги) уметь считать, — заявил в песне министр.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американский президент Дональд Трамп спел песню в образе фермера.