Видео: бурятские чиновники зачитали рэп об экономике республики

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Сотрудники Министерства экономики Бурятии приняли участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в поддержку родного языка.

Фото, видео: YouTube / Восток Телеинформ

Сотрудники Министерства экономики Бурятии зачитали рэп о своей работе. Таким образом ведомство приняло участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в Instagram. Флешмоб, который ранее уже поддержало Минспорта, исполнен в поддержку родного языка.

Первым рэп-партию зачитал министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Затем слова песни подхватили его коллеги — председатель Комитета по управлению доходами Владимир Смолин и другие сотрудники министерства.

Чиновники вспомнили про свои заслуги в этом году. В частности, про развитие регионального рынка и сельского хозяйства. Рассказали сотрудники Минэкономики и про исполнение президентской программы «Дальневосточный гектар».

— Чтобы экономику поднять, надо буряадаар (прим. ред. деньги) уметь считать, — заявил в песне министр.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американский президент Дональд Трамп спел песню в образе фермера.

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