Дональд Трамп опубликовал в Twitter весьма оригинальное видео — президент в костюме фермера исполнил песню из ситкома 1960-х «Зеленые акры». Таким образом Трамп решил привлечь внимание общественности к закону о фермерах.

Мнения пользователей разделились. Среди 30 тысяч комментариев под твитом нашлись как положительные, так и отрицательные.

— Хаха, отлично. Дональд Трамп — лучший президент всех времен. Не могу дождаться песни про финансирование строительства стены (между США и Мексикой — прим. ред.)

— Как ты можешь не любить этого парня? Удивительное чувство юмора.

— Не могу поверить в это. Он (Трамп — прим. ред.) борется с гигантами: Демократами, Республиканцами, СМИ, Голливудом, внешними врагами. Если бы с ним играли по-честному, он бы смог творить чудеса. Он пару раз оступился, но парень делает свое дело. Он — машина.

— Господи, что произошло с нашей страной? Отмените выборы, чтобы такие вещи больше не случались.

— Несмотря на то, что у меня и раньше не было к тебе (к Трампу — прим. ред.) никакого уважения, мне все равно стыдно за тебя.

Закон о фермерах, который таким странным образом анонсировал Трамп включает в себя 867 миллиардов долларов дотаций, поддержку американских аграриев, легализацию промышленного выращивания конопли и отказ от ограничения продуктовых талонов. Закон прошел обе палаты американского Конгресса со значительной поддержкой от обеих партий и 20 декабря был подписан Дональдом Трампом.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в честь Трампа назвали амфибию.