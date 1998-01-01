Во Владивостоке в 2019 году начнется строительство ядерного онкоцентра

Строительство ядерного онкологического центра во Владивостоке начнется в 2019 году и завершится в течение двух лет. Это будет инновационное учреждение, в котором онкобольные смогут пройти обследование и лечение новейшими методами.

О строительстве ядерного онкоцентра рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко. Планы были озвучены на встрече с руководством госкорпорации «Росатом», представителями Министерства здравоохранения и госкорпорации развития ВЭБ РФ в пятницу, 28 декабря.

— Договорились, что сейчас объединим усилия по строительству центра с Минвостокразвития, чтобы начать строительство в 2019 году и в течение двух лет его закончить. Для этих целей зарезервировано пять гектаров земли на острове Русский, — сообщил глава региона.

Предполагается, что поток пациентов нового ядерного центра будет составлять около шести тысяч человек в год. Дорожная карта по созданию медучреждения будет подписана уже в январе 2019-го, а само строительство начнется летом того же года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что участник акции «День добрых дел» Ахмед Озов смог встретиться с донором костного мозга, который помог ему победить онкологическое заболевание.