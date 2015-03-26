Юноша из Германии помог победить болезнь своему российскому сверстнику

, 11:01 Репортаж 98

Героем акции День Добрых Дел несколько лет назад был Ахмед Озов из Кабардино-Балкарии.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 212

Несколько лет назад Ахмеду из Кабардино-Балкарии срочно требовался донор для пересадки костного мозга. Откликнулся юноша из Германии. В результате они вместе смогли победить тяжелую болезнь. И вот спустя три года состоялась первая встреча теперь уже двух братьев по крови.

Вместо горнов — звонкие трубы, вместо папах — треуголки с перьями. Германский Ганновер встречал гостя из далекой Кабардино-Балкарии во всей своей национальной красе.

— Чувствую себя дома как бы. Такое ощущение, что я в своем родном городе! — говорит Ахмед.

Не первый год в нем в самом деле «течет» немецкая кровь — частичка гражданина Германии, согласившегося стать донором стволовых клеток костного мозга и спасти тогда еще школьника Ахмеда от страшнейшей онкологии.

Тот самый 2015 год. В рамках проекта «День Добрых дел» Пятый канал объявляет сбор денег на срочную операцию. После нескольких месяцев поиска врачам все-таки удалось найти донора в Германии.

Необходимая сумма была собрана, трансплантация проведена успешно и теперь, строго по закону — через три года имя донора, наконец-то можно раскрыть: его зовут Тимо, он действительно живет в Германии и тоже долго ждал этой встречи, которая, конечно же, для обоих — встреча всей жизни.

Первое слово на немецком — «спасибо». Ахмед обещал себе по-мужски сдержать слезы, но этого не получилось сделать ни у кого из присутствовавших.

— Я так горжусь своим сыном, что Тимо на это пошел. Мы очень рады, что пересадка в итоге удалась и прошла с первого раза. Здорово, что удалось помочь Ахмеду, что он — выжил, — сказала мама Тимо Кристиана Зандау.

По-настоящему семейная атмосфера не случайна. Они как будто бы изначально — не чужие друг для друга люди. Ну, точно — как братья.

— Донора всегда очень сложно найти, поскольку он должен на 100 процентов подходить реципиенту. И когда они потом встречаются, можно заметить, что они и на самом деле чем-то схожи. Ахмед и Тимо теперь оба любят один и тот же шоколад, хотя до операции Ахмед не ел его вовсе. Бывают не только одинаковые вкусы, но даже одинаковая походка. Можно сказать, что возникает какая-то особая связь. Это как кровное родство, — сказала представитель германского фонда по поиску доноров Анника Циммер.

Тимо самый обычный парень из Ганновера, от своих друзей по футбольной команде он узнал, что кому-то требуется помощь, что нужно просто потратить немного времени и сдать тест на совместимость. На личном опыте он убедился: донором может и правда стать каждый.

— Я просто представил ситуацию, если бы это случилось со мной. Мне было бы очень важно, чтобы мне тоже кто-то согласился помочь. И невероятно приятно встретиться с тем, кому смог помочь и лично спросить, как у него дела, да, и вообще узнать, как он выглядит. Это действительно просто — стать донором даже костного мозга. Меня продержали в клинике, ну, максимум полчаса, — поделился Тимо Зандау.

Еще проще оказалось провести «операцию» по превращению немца — в истинного кабардинобалкарца. Вот теперь-то точно «побратались».

Ранее Пятый канал рассказывал историю Ахмеда Озова.

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