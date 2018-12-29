«Шаляпин оказался свиньей» — бывшая жена Джигарханяна о новом избраннике

, 11:46 3 094

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что снова «наступила на те же грабли».

Фото: Instagram @p_shalyapin

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 35

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ее мужчин роднит гороскоп. Новый избранник пианистки Прохор Шаляпин, как и ее экс-супруг родились в год свиньи.

Прохор Шаляпин, как и мой бывший муж Армен Джигарханян, оказался Свиньей по гороскопу. Я люблю наступать на те же грабли, — цитирует Цымбалюк-Романовскую портал «Дни.ру».

Новый избранник и сам высказался по этому поводу. Прохор признался, что символ восточного гороскопа четко отражает его натуру: певцу сложно приучить себя к чистоте.

— Я, как настоящая хрюшка, всегда все по квартире разбрасываю, — рассказал Шаляпин.

Певец отметил, что Виталина в этом плане для него отличная пара — женщина любит порядок и «бежит все убирать» за ним. Может быть, поэтому Прохор и строит на ее счет далекоидущие планы — недавно артисты заявили о намерении зачать ребенка.

Тем временем, о судьбе бывшего мужа пианистки — Армена Джигарханяна — ничего не известно. Юрист Элина Мазур не может связаться с ним с октября и сомневается, что режиссер жив.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 35
23 дек
«Его никто не слышал с октября» — Мазур сомневается, что Джигарханян жив
7 дек
Цымбалюк-Романовская требует от Джигарханяна три миллиона за слова о «воровке»
20 нояб
Цымбалюк-Романовская выплатит Джигарханяну 200 тысяч рублей
20 нояб
Юриста экс-жены Джигарханяна хотят засудить за разглашение семейной тайны
7 нояб
Андрей Малахов показал интимное фото юной Цымбалюк-Романовской
1 нояб
Джигарханяна отпустили домой, но запретили работать
24 окт
Цымбалюк-Романовская намерена судиться с адвокатом Джигарханяна
13 окт
Стрессы не прошли даром: друг Джигарханяна прокомментировал состояние актера
13 окт
Армен Джигарханян госпитализирован в Москве
9 окт
«Я очень доволен нашими отношениями» — Шаляпин о романе с Цымбалюк-Романовской

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

12:58
Прокурора избили во дворе его дома в ХМАО
12:44
Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели «Кабы не было зимы»
12:39
Звезда «Битвы экстрасенсов»: как встретить Новый год, чтобы удача не отвернулась
12:19
«Как тетка сразу» — поклонников Бузовой ужаснул ее новый имидж
12:04
«Сибирский ангел»: Чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина отметила юбилей
11:46
«Шаляпин оказался свиньей» — бывшая жена Джигарханяна о новом избраннике
11:35
«Мурчащий начальник»: Чем прославился знаменитый кот Мостик
11:29
Мик Джаггер привезет в Петербург балет на музыку Rolling Stones
11:19
Последнего из попавших под лавину в Хабаровском крае извлекли из-под снега
11:00
Звездный спам: Дмитрий Певцов рассказал про звонки от его имени с навязчивой рекламой
10:33
Уголовное дело возбуждено после нападения на Птаху в Москве
10:30
Илья Авербух привез в Петербург ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
10:17
Российский «Авангард» вызвал «панику» в США — Die Welt
10:04
Видео: Образ Меланьи Трамп «без штанов» рассмешил пользователей сети
9:51
Космонавты обоих полов поучаствуют в экспериментальной имитации полета на Луну
9:37
Фото: Задержан напавший на Птаху рэпер Obe 1 Kanobe
9:24
Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений
9:16
Учись, Сеня: украинцы отреагировали на строительство стены на российской границе
9:01
Откровенные признания «Мисс Москва — 2018» и много-много фото красавицы
8:55
Видео: Сборная России в меньшинстве обыграла Чехию на МЧМ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 декабря

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка в новом году

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Итоги роста Пятого канала в социальных медиа

В 2018 году Пятый активно развивал свое влияние в Интернете. Официальный портал канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на 1 млн человек и составила рекордные 10 млн человек.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Правдой» долю не испортишь. Пятый канал подсчитал свои успехи за год

Пятый канал стало смотреть больше народу, и у экранов он задерживается всё дольше.

5-tv.ru

Реклама