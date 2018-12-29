Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ее мужчин роднит гороскоп. Новый избранник пианистки Прохор Шаляпин, как и ее экс-супруг родились в год свиньи.

— Прохор Шаляпин, как и мой бывший муж Армен Джигарханян, оказался Свиньей по гороскопу. Я люблю наступать на те же грабли , — цитирует Цымбалюк-Романовскую портал «Дни.ру».

Новый избранник и сам высказался по этому поводу. Прохор признался, что символ восточного гороскопа четко отражает его натуру: певцу сложно приучить себя к чистоте.

— Я, как настоящая хрюшка, всегда все по квартире разбрасываю, — рассказал Шаляпин.

Певец отметил, что Виталина в этом плане для него отличная пара — женщина любит порядок и «бежит все убирать» за ним. Может быть, поэтому Прохор и строит на ее счет далекоидущие планы — недавно артисты заявили о намерении зачать ребенка.

Тем временем, о судьбе бывшего мужа пианистки — Армена Джигарханяна — ничего не известно. Юрист Элина Мазур не может связаться с ним с октября и сомневается, что режиссер жив.