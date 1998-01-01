«Его никто не слышал с октября» — Мазур сомневается, что Джигарханян жив

, 11:18 Эксклюзивное интервью 167

Экс-представитель Виталины Цымбалюк-Романовской раскрыла шокирующие подробности о народном артисте СССР и его бывшей жене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 34

Актер Армен Джигарханян не выходит на контакт и не проживает в своей квартире с октября. Не исключено, что народного артиста СССР уже нет в живых. Об этом рассказала Пятому каналу экс-представитель бывшей жены актера Элина Мазур. Она отметила, что, по неподтвержденным данным, в квартире артиста сейчас работает бригада ремонтников.

— Самого Армена никто не слышал с октября. В октябре ему звоню, или из правительства, пытались поздравить! Его не позвали, сказали — болен! Он вообще жив?  — рассказала Мазур.

По словам юриста, Джигарханян стал объектом мошенничества со стороны Цымбалюк-Романовской и ее доверенных лиц. А ее, как единственного значимого свидетеля обвинения, требуют отказаться от показаний и угрожают физической расправой.

Примерно с марта на меня начались очень серьезные наезды вплоть до физических​ расправ, меня трижды избивали, принуждая отказаться от показаний в СК, которые я дала против Цымбалюк-Романовской в пользу Джигарханяна, мне угрожали всеми доступными, возможными способами, — рассказала Мазур.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Элина Мазур попала в больницу после ссоры с Цымбалюк-Романовской. 

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 34
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