Актер Армен Джигарханян не выходит на контакт и не проживает в своей квартире с октября. Не исключено, что народного артиста СССР уже нет в живых. Об этом рассказала Пятому каналу экс-представитель бывшей жены актера Элина Мазур. Она отметила, что, по неподтвержденным данным, в квартире артиста сейчас работает бригада ремонтников.

— Самого Армена никто не слышал с октября. В октябре ему звоню, или из правительства, пытались поздравить! Его не позвали, сказали — болен! Он вообще жив? — рассказала Мазур.

По словам юриста, Джигарханян стал объектом мошенничества со стороны Цымбалюк-Романовской и ее доверенных лиц. А ее, как единственного значимого свидетеля обвинения, требуют отказаться от показаний и угрожают физической расправой.

— Примерно с марта на меня начались очень серьезные наезды вплоть до физических​ расправ, меня трижды избивали, принуждая отказаться от показаний в СК, которые я дала против Цымбалюк-Романовской в пользу Джигарханяна, мне угрожали всеми доступными, возможными способами , — рассказала Мазур.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Элина Мазур попала в больницу после ссоры с Цымбалюк-Романовской.