Состояние Марлена Хуциева врачи оценивают как удовлетворительное

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93-летний режиссер и его супруга находятся в больнице, их обследуют медики.

Фото: www.globallookpress.com

Состояние госпитализированного в субботу, 29 декабря, кинорежиссера Марлена Хуциева и его супруги врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

— Состояние здоровья Марлена Мартыновича и его супруги удовлетворительное. Они находятся в больнице на профилактическом обследовании, — цитирует агентство неназванного представителя Союза.

Как ранее сообщал Пятый канал, народный артист СССР был экстренно доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Он отказывался ехать в больницу один, поэтому вместе с ним увезли и его жену. Супругов положили в одну палату.

Марлен Хуциев снял такие известные советские фильмы как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича» и «Два Федора».

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