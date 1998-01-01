Состояние Марлена Хуциева врачи оценивают как удовлетворительное

Состояние госпитализированного в субботу, 29 декабря, кинорежиссера Марлена Хуциева и его супруги врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

— Состояние здоровья Марлена Мартыновича и его супруги удовлетворительное. Они находятся в больнице на профилактическом обследовании, — цитирует агентство неназванного представителя Союза.

Как ранее сообщал Пятый канал, народный артист СССР был экстренно доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Он отказывался ехать в больницу один, поэтому вместе с ним увезли и его жену. Супругов положили в одну палату.

Марлен Хуциев снял такие известные советские фильмы как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича» и «Два Федора».