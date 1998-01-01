Видео: американские военные грузовики покидают Сирию

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По мнению турецких СМИ, грузовой транспорт доставлял оружие боевикам. Однако у официального Вашингтона другая версия событий.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @anadoluajansi

В сети появилось видео, на котором зафиксирован военный конвой США, выезжающий с территории Сирии. Запись распространило турецкое новостное агентство.

На кадрах, опубликованных Anadolu на своей странице в Twitter, запечатлена колонна грузовиков, которая ночью едет по дороге. По словам агентства, эти транспортные средства возвращаются на место стоянки после доставки сирийским курдам крупной партии оружия. Принадлежат грузовые машины американским военным.

При этом в среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп заявил о том, что единственной причиной, по которой американские силы находились в Сирии — борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Теперь же боевики побеждены, и Вашингтон начинает вывод своих войск с сирийской территории.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что подбеду над террористами Дональд Трамп счел своей единоличной заслугой.

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