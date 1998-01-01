Число погибших в результате взрыва в доме в Магнитогорске возросло до трех

Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех. Также пострадали три человека. Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших. ЧП произошло около 4 часов утра по московскому времени 31 декабря. Обрушился подъезд жилого многоквартирного дома с третьего по десятый этаж. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Прокуратура Челябинской области по факту произошедшего начала проверку. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор региона Виталий Лопин.
По данным губернатора региона Бориса Дубровского, на данный момент триста человек нуждаются в жилье после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Готовится общежитие, где будут люди размещены.