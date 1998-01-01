Число погибших в результате взрыва в доме в Магнитогорске возросло до трех

Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до трех. Также пострадали три человека. Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших. ЧП произошло около 4 часов утра по московскому времени 31 декабря. Обрушился подъезд жилого многоквартирного дома с третьего по десятый этаж. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Прокуратура Челябинской области по факту произошедшего начала проверку. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор региона Виталий Лопин.

— Устанавливается причина взрыва, проводится разбор плит-перекрытий, строительных элементов. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка законности обслуживания газовой службой внутридомового газового оборудования, своевременности и периодичности проведения его обследований, — говорится в сообщении ведомства.

По данным губернатора региона Бориса Дубровского, на данный момент триста человек нуждаются в жилье после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Готовится общежитие, где будут люди размещены.