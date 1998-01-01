Владимир Путин проинформирован о взрыве в доме в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин проинформирован о трагедии, которая произошла около 4 часов утра по московскому времени в Магнитогорске. Там обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа. На данный момент представители МЧС сообщают о троих погибших, также пострадали 17 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На место ЧП по поручению главы государства экстренно вылетел руководитель российского МЧС Евгений Зиничев. Также глава Минздрава получил распоряжение от президента РФ предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при обрушении подъезда доме в Магнитогорске.

Сообщается также, что на место прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По информации пресс-службы главы региона, пострадавшим и семьям погибших при взрыве будет оказана материальная помощь.

— Решение о выплате материальной помощи пострадавшим и семьям погибших принято, ее объем будет определен позднее, — сообщили представители губернатора Челябинской области.

ФСБ в настоящее время рассматривает единственную версию обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске — взрыв бытового газа. Как рассказал Пятому каналу очевидец, от ударной волны трескались и вылетали стекла в соседних домах.

— Проснулись от мощного взрыва. Шум полнейший стоял. Сразу вышли к стороне балкона. Все стекла выбиты, было видно, что пыль пошла. Подумали, что взрыв газа. Слышен был такой треск, как будто бетонные плиты падали. Все стекла нашего дома, повыбивали. Сначала был пожар на 2-3 этаже, потом на всех остальных тоже был пожар, но его быстро локализовали. Разрушен подъезд полностью, — рассказал очевидец.

Разбор завалов и поиски выживших продолжаются.