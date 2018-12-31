Новогоднее обращение губернатора Челябинской области сняли с эфира

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Поздравление Бориса Дубровского жителей Челябинской области не покажут из-за взрыва в Магнитогорске.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @chelyabinsk_government

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 10

Видеопоздравление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не покажут в эфире региональных телеканалов после трагедии в Магнитогорске, где рухнул подъезд многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина.

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По имеющимся данным, около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, произошло обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Предварительная причина происшествия — взрыв бытового газа.

В настоящее время, спасатели сообщают о троих погибших. Из-под завалов извлечены 16 человек, в их числе семеро детей. В медучреждения направлены трое жителей дома, среди них один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент остается неизвестной судьба 78 человек, которые могли находиться в обрушившемся подъезде.

Для эвакуированных развернуты пункты временного размещения в школах № 5 и № 14, расположенных неподалеку. Организовано горячее питание.

Спасательная операция продолжается. Работает тяжелая техника, дежурят 10 экипажей машин скорой помощи.

На место трагедии из Екатеринбурга на вертолете вылетел заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда.

О происшествии проинформирован Владимир Путин. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

 

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