Новогоднее обращение губернатора Челябинской области сняли с эфира

Видеопоздравление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не покажут в эфире региональных телеканалов после трагедии в Магнитогорске, где рухнул подъезд многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дмитрия Федечкина.

По имеющимся данным, около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, произошло обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Предварительная причина происшествия — взрыв бытового газа.

В настоящее время, спасатели сообщают о троих погибших. Из-под завалов извлечены 16 человек, в их числе семеро детей. В медучреждения направлены трое жителей дома, среди них один ребенок в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент остается неизвестной судьба 78 человек, которые могли находиться в обрушившемся подъезде.

Для эвакуированных развернуты пункты временного размещения в школах № 5 и № 14, расположенных неподалеку. Организовано горячее питание.

Спасательная операция продолжается. Работает тяжелая техника, дежурят 10 экипажей машин скорой помощи.

На место трагедии из Екатеринбурга на вертолете вылетел заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда.

О происшествии проинформирован Владимир Путин. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.