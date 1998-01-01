Видео: В Подмосковье полыхает склад с пластиковыми изделиями

В подмосковном Орехово-Зуеве горит крупное промышленное предприятие по производству пластиковых изделий. Звонок в экстренные службы поступил около 10 часов утра в понедельник, 31 декабря. К приезду огнеборцев огонь уже перекинулся на крышу кирпичного здания. Пожару присвоили второй номер сложности.

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На кадрах с места ЧП видно, что едкий черный дым поднимается вверх на несколько километров. К тушению привлекли не меньше четырех пожарных машин. По информации в МЧС площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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Ранее Пятый канал публиковал кадры из Серпуховского района, где загорелся газопровод.