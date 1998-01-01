Жители Магнитогорска объединяются, чтобы помочь пострадавшим в трагедии

Жители Магнитогорска объединяются в соцсетях, чтобы помочь пострадавшим, которые остались без жилья из-за хлопка газа в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164, разрушившего подъезд многоэтажки.

Сразу после трагедии жильцы близлежащих домов стали приносить на место ЧП теплые вещи, одеяла, горячее питье и еду. Неравнодушные граждане предлагают помощь и спасателям в разборе завалов.

Жители Магнитогорска готовы приютить тех, кто остался без жилья в новогоднюю ночь. Таких набралось более десятка человек. Среди них директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле, и владелец двух гостиниц в Магнитогорске.

Обрушение подъезда жилого девятиэтажного дома произошло рано утром 31 декабря, в последний день уходящего 2018 года.

На данный момент известно о четырех погибших. По данным губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, под завалами может находиться еще 50 человек.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. В настоящее время он уже приступил к проведению совещания с оперативным штабом в Челябинской области.