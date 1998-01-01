Владимир Путин срочно прибыл в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Магнитогорск, где рано утром 31 декабря произошел хлопок газа в жилом доме с последующим обрушением подъезда по всем десяти этажам. Как сообщает РИА Новости, глава государства уже прибыл в город и направился в оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего.

Путин прилетел в Магнитогорск и сразу поехал на место трагедии pic.twitter.com/tlR5INKzvH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 31 декабря 2018 г.

Предполагается, что Путин также проведет встречу с жителями пострадавшего дома.

На данный момент известно о четырех погибших. Число госпитализированных пострадавших при взрыве в жилом доме Магнитогорска увеличилось до пяти человек.

На место трагедии уже прибыли глава МЧС РФ Евгений Зиничев и руководитель министерства здравоохранения России Вероника Скворцова. Глава Минздрава совершила обход пострадавших, находящихся в больницах города.

Эвакуированные жильцы обрушившегося подъезда находятся в пунктах временного размещения, организованных в школах, расположенных рядом с местом трагедии.

Спасательная операция продолжается. По словам сотрудников МЧС, работы затрудняются тем, что существует угроза дальнейшего разрушения пострадавшего подъезда.

Ранее Пятый канал сообщил, что число госпитализированных после взрыва в Магнитогорске возросло до пяти.