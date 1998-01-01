Видео: Путин проводит совещание в оперативном штабе в Магнитогорске

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Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 19

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 декабря, прибыл в Магнитогорск, где рано утром произошел хлопок газа, который привел к обрушению целого подъезда десятиэтажного дома.

Глава государства прибыл в оперативный штаб и провел совещание с властями города и Челябинской области, а также с министром МЧС Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Глава МЧС сообщил, что в настоящее время под завалами могут находиться от 36 до 40 человек. Официально погибшими признаны четверо. Разбор завалов спасателями продолжается.

По итогам совещания Путин поручил создать правикомиссию комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.

Ранее Пятый канал сообщал, что из Москвы для руководства расследованием уголовного дела по факту произошедшего лично вылетел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Тема:
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