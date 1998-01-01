Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск

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Председатель СК РФ выехал на место ЧП для координации работы следователей.

Фото: Wikimedia / Kremlin.ru

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 19

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса, 164 погибли люди. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам — Прим.ред.).

Александр Бастрыкин лично заслушает отчет о ходе расследования уголовного дела и даст ряд конкретных поручений следственной группе. В настоящее время следователями продолжается осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев, изымается важная для следствия документация.

На место трагедии уже прибыли президент РФ Владимир Путин, глава МЧС РФ Евгений Зиничев и руководитель министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.

Спасательная операция продолжается. По словам сотрудников МЧС, работы затрудняются тем, что существует угроза дальнейшего разрушения пострадавшего подъезда.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

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