Видео: Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске

, 17:07 Видео 752

Глава государства перед этим выслушал доклады руководителей города и региона, а также руководителей МЧС и Минздрава.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 19

Президент России Владимир Путин прибыл на место обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске после совещания в оперативном штабе.

Глава государства лично осмотрел последствия обрушения здания. Как сообщало ранее РИА Новости, что Путин планирует встретиться с пострадавшими жильцами.

Далее президет страны направился в госпиталь, где навестил пострадавших в результате ЧП. 13-летнему Сергею Гаврилову Владимир Путин пообещал привезти новогодний подарок.

— Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу, — сказал президент.

Врачи диагностировали у подростка различные травмы и обморожение, но жизни его уже ничего не угрожает.

По последним данным в результате ЧП, погибли четыре человека. Под завалами могут находиться, как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, от 36 до 40 человек. Разбор завалов продолжается.

МЧС также опубликовало список из восьми жителей подъезда с просьбой выйти из на связь:

Кремлевы Дмитрий и Людмила, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 19
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