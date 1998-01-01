Число госпитализированных пострадавших при хлопке газа в жилом доме Магнитогорска увеличилось до пяти человек. В Магнитогорск прибыли глава МЧС РФ Евгений Зиничев и руководитель министерства здравоохранения России Вероника Скворцова. Глава Минздрава совершила обход пострадавших, находящихся в больницах города.

Эвакуированные жильцы обрушившегося подъезда находятся в пунктах временного размещения, организованных в школах, расположенных рядом с местом трагедии.

Трое госпитализированных помещены в больницу № 3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У мальчика, доставленного в детскую больницу Магнитогорска первоначальный диагноз — перелом бедра — не подтвердился, его состояние врачи называют удовлетворительным.

13 человек получили врачебную помощь на месте. В центрах временного размещения работают медицинские психологи.

Спасательная операция продолжается. По словам сотрудников МЧС, работы затрудняются тем, что существует угроза дальнейшего разрушения пострадавшего подъезда.

Обрушение подъезда жилого девятиэтажного дома произошло рано утром 31 декабря, в последний день уходящего 2018 года.

На данный момент известно о четырех погибших. По данным губернатора Челябинской области, Бориса Дубровского, под завалами может находиться еще 50 человек.

Ранее Пятый канал публиковал момент взрыва, который предшествовал обрушению подъезда. Предположительно, взорвался бытовой газ.