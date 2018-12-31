СКР сообщил об обнаружении тела пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

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Подозреваемый оставил убитую женщину в Серпуховском районе Подмосковья.

Фото: ВКонтакте

Тело москвички Ирины Ахматовой, которая пропала после того, как собиралась добраться из столицы в Тулу и разрешила сесть в свой автомобиль попутчику из сервиса BlaBlaCar, нашли в Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Следственного комитета России. По его словам, подозреваемый указал место, где оставил тело.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова выехала из Москвы в Тулу, но исчезла во время поездки. Женщина пользовалась сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar. Отправляясь в Тулу из столицы, она написала в приложении, что готова взять с собой нескольких человек. На предложение откликнулся молодой человек по имени Сергей. Мужчина сообщил, что поедет вместе с подругой, однако в авто сел один.

Примерно в середине маршрута сигнал телефона Ирины неожиданно пропал, а вместе с ним пропала и сама женщина. Ее мобильный удалось запеленговать только к утру — сигнал шел из Ярославля. Поисковая группа смогла найти автомобиль, однако самой Ахматовой в нем не было.

Сотрудникам следственного комитета удалось выследить человека, который отправился в поездку вместе с Ириной — в воскресенье, 30 декабря мужчина 1979 года рождения был задержан в Москве.

Пятый канал публиковал видео, на котором он признался в убийстве.

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