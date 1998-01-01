Видео: Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar признался в убийстве

, 0:22 Видео 286

Следственный комитет опубликовал кадры, на которых мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению женщины, признает свою вину.

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Задержанный в Москве мужчина, возможно причастный к исчезновению женщины-водителя, которая воспользовалась сервисом BlaBlaCar, признался в убийстве. На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, как мужчина говорит, что пытался ограбить женщину и признает свою вину в убийстве.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова выехала из Москвы в Тулу, но исчезла во время поездки. Ирина Ахматова — пользовалась сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar. Отправляясь в Тулу из столицы, женщина написала в приложении, что готова взять с собой нескольких попутчиков. На предложение откликнулся молодой человек по имени Сергей. Мужчина сообщил, что поедет вместе с подругой, однако в авто сел один.

Примерно в середине маршрута сигнал телефона Ирины неожиданно пропал, а вместе с ним пропала и сама женщина. Ее мобильный удалось запеленговать только к утру — сигнал шел из Ярославля. Поисковая группа смогла найти автомобиль, однако самой Ахматовой в нем не было.

Сотрудникам следственного комитета удалось выследить человека, который отправился в поездку вместе с Ириной — в воскресенье, 30 декабря мужчина 1979 года рождения был задержан в Москве.

Представители Следственного комитета доставили задержанного в одно из отделений ведомства. По информации, которая есть в распоряжении телеканала РЕН-ТВ, попутчик Ирины ранее уже был судим. Поиски Ирины Ахматовой продолжаются.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:46
Несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии
0:22
Видео: Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar признался в убийстве
0:06
Фото: Поклонники не узнали Лолиту без макияжа
23:47
Новогодний эфир: Что посмотреть на Пятом канале 31 декабря
23:32
Новая девушка Петросяна пожаловалась на агрессию Степаненко
23:16
Как приготовить «Селедку под шубой» по-классическому рецепту
22:59
«Я не успел понять, что произошло»: Участник о ДТП на Невском проспекте в Петербурге
22:37
В Москву из Багдада прибыл спецборт МЧС с 30 российскими детьми
22:13
Видео: Канатоходец устроил шоу для москвичей над Тверской площадью
21:58
Замминистра экономического развития РФ стала Оксана Тарасенко
21:39
«Зачем этот эпатаж?»: В сети высмеяли Собчак без бюстгальтера — фото
21:13
Момент наезда иномарки на пешеходов на Невском проспекте попал на видео
20:47
Сосулька травмировала голову мужчине на юго-западе Москвы
20:44
Омбудсмен Анна Кузнецова сопровождает 30 российских детей из Ирака в Россию
20:30
Премьера на Пятом: сериал «Барс»
20:09
Астрологический прогноз на первую неделю 2019 года для всех знаков зодиака
19:46
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии
19:24
Видео: Жуткий клоун распугал детей на новогодней елке в Астане
19:04
Пятый канал подвел итоги 2018 года
19:02
«Мимоза» VS «Хризантема»: Новый взгляд на новогодний салат от Максима Гринкевича

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

30 дек

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество