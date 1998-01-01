Видео: Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar признался в убийстве

Задержанный в Москве мужчина, возможно причастный к исчезновению женщины-водителя, которая воспользовалась сервисом BlaBlaCar, признался в убийстве. На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, как мужчина говорит, что пытался ограбить женщину и признает свою вину в убийстве.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вечером 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова выехала из Москвы в Тулу, но исчезла во время поездки. Ирина Ахматова — пользовалась сервисом по поиску попутчиков BlaBlaCar. Отправляясь в Тулу из столицы, женщина написала в приложении, что готова взять с собой нескольких попутчиков. На предложение откликнулся молодой человек по имени Сергей. Мужчина сообщил, что поедет вместе с подругой, однако в авто сел один.

Примерно в середине маршрута сигнал телефона Ирины неожиданно пропал, а вместе с ним пропала и сама женщина. Ее мобильный удалось запеленговать только к утру — сигнал шел из Ярославля. Поисковая группа смогла найти автомобиль, однако самой Ахматовой в нем не было.

Сотрудникам следственного комитета удалось выследить человека, который отправился в поездку вместе с Ириной — в воскресенье, 30 декабря мужчина 1979 года рождения был задержан в Москве.

Представители Следственного комитета доставили задержанного в одно из отделений ведомства. По информации, которая есть в распоряжении телеканала РЕН-ТВ, попутчик Ирины ранее уже был судим. Поиски Ирины Ахматовой продолжаются.